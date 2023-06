INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA, LUNGHISSIMA CODA IN USCITA DA TERAMO

Si è verificato un incidente sulla superstrada Teramo-Mare, direzione mare, che sta provocando inevitabilmente una fila di auto e traffico in tilt in uscita dal capoluogo. Il tamponamento tra due veicoli non ha fatto registrare, fortunatamente, nessun ferito. A peggiorare la situazione della viabilità anche un cantiere che impone una deviazione di carreggiata.

La parola d'ordine è: armarsi di molta pazienza.