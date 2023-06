STELO: «TUTTI INSIEME CONTRO GLI INCENDI», IL PREFETTO INVIA UNA CIRCOLARE A TUTTI GLI ENTI PER ORGANIZZARE PATTUGLIE IN STRADA E NON SOLO

Il Prefetto Fabrizio Stelo, in una recente circolare inviata ai Sindaci e a tutti gli organismi e istituzioni che intervengono a vario titolo nel "sistema" di Protezione Civile, prova a fare la sintesi richiamando l'attenzione sul necessario rafforzamento delle attività di prevenzione, dialogo e collaborazione che consentano di affrontare in sicurezza la prossima stagione estiva, specificando per ogni ambito operativo le attività prioritarie. Le indicazioni giungono in concomitanza con l'inizio della stagione 2023 che si concluderà a settembre. In particolare, in stretto raccordo con la Sala Operativa Unificata Regionale (S.O.U.P.), in caso di incendio sia boschivo che di interfaccia, ma anche nei giorni di massima allerta, le Forze di Polizia dovranno rafforzare le attività di controllo del territorio, mentre la Capitaneria di Porto intensificherà la vigilanza delle coste e delle pinete costiere, in modo da garantire eventuali operazioni di soccorso e l'individuazione delle aree idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei.

I Vigili del Fuoco interverranno, per i profili di sua competenza.