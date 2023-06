TORNA ATRI A TAVOLA CHE COMPIE 20 ANNI, A LUGLIO E AD AGOSTO

Torna ad Atri la manifestazione enogastronomica "Atri a tavola" un festival tra i più importanti del settore al livello regionale che quest’anno è alla sua ventesima edizione. Come consuetudine le date sono il 12 e 13 luglio e 12 e 13 agosto, e oltre all’area palco, la manifestazione si svolgerà lungo corso Elio Adriano, denominata per l’occasione “via del gusto” con stand per la vendita di prodotti tipici locali e non solo. Gli espositori interessati a partecipare, al fine di ottenere in concessione uno spazio vendita, dovranno compilare e trasmettere obbligatoriamente i relativi documenti entro e non oltre le ore 11 del 3 luglio 2023 alla Pec del Comune (postacert@pec.comune.atri.te.it). Ulteriori dettagli e tutta la modulistica sono reperibili al seguente link: https://www.comune.atri.te.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1644.html.

L'assegnazione degli stand avverrà alla chiusura del termine di presentazione e si seguirà il criterio dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale, fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di pluralità di domande per la stessa categoria merceologica, l'organizzatore assegnerà gli stand in ordine cronologico e in maniera proporzionale. L'evento, caratterizzato anche dalla presenza di ospiti e chef noti, attira ogni anno migliaia di visitatori provenienti anche da cit