ALTA TENSIONE A CASTROGNO, È ESPLOSA UNA SOMMOSSA. DETENUTI BARRICATI IN SEZIONE

Tensione alle stelle nel carcere di Teramo dove una decina di detenuti ha scatenato una sommossa, come protesta contro il trasferimento di un detenuto laziale. La situazione sta tenendo col fiato sospeso il personale in divisa chiamato a gestire la situazione e negoziare con i diretti interessati al fine di scongiurare il peggio. È entrato in azione anche il gruppo speciale anti-sommossa ossia Gio, il gruppo di intervento operativo, composto da agenti del penitenziario teramano ma anche da agenti di altri istituti di pena. Tutto è iniziato intorno alle 13 e a provocare la sommossa, incitando un gruppo di detenuti laziali, è stato il diretto interessato che doveva essere trasferito. In segno di protesta ha coinvolto altri dieci detenuti, anche loro laziali nella medesima sezione Comuni. Il gruppo ha utilizzato i piedi dei tavolini come arma e alcuni tavoli sono stati impiegati per barricarsi nella sezione impedendo agli agenti di intervenire. La protesta è ancora in corso.

---NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO---