CHEF ABRUZZESE SEQUESTRATO, ARRESTATA LA GUARDIA DEL CORPO

E' stata fermata ed arrestata in ECUADOR, una della due guardie del corpo di Panfilo Colonico, lo Chef sulmonese di 49 anni, sequestrato nei

giorni scorsi da un commando armato nel suo ristorante 'Il Sabore mio'. Il bodyguard, che Colonico aveva reclutato qualche giorno

prima del rapimento per tutelare la propria incolumità, è stato denunciato per il furto nel ristorante dello Chef, avvenuto ieri sera in orario di chiusura. La guardia giurata avrebbe rubato due televisori e una somma di 350 dollari in contanti. La polizia si è messa sulle sue tracce, fermandolo qualche ora dopo.

Il sequestro dello Chef si tinge sempre più di giallo: al momento non è stata formalizzata alcuna richiesta di riscatto. Ricerche e indagini vanno avanti, ma senza alcun esito. Nei giorni scorsi uno dei rapinatori era tornato al ristorante per pranzo, come riferito da alcuni testimoni. Inoltre, il giorno

del blitz, erano stati asportati pc e telefono di proprietà del commercialista di Colonico.