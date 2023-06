LIBERATO LO CHEF ABRUZZESE: "STO BENE, NON E' STATO UN FILM"

Liberato lo chef abruzzese dopo sette giorni circa nelle mani dei sequestratori. "Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film". Queste le prime parole di Panfilo Colonico, lo chef sulmonese di 49 anni, rilasciato in Ecuador dopo circa una settimana di sequestro. A confermare la notizia del rilascio è stato direttamente Colonico che si è messo in contatto prima con la Polizia e poi con alcuni amici e familiari di Sulmona la sua città d'origine. Viso provato ma sorridente, barba lunga, canotta nera e bermuda: così si è presentato lo chef. Sono buone le condizioni di salute ma sicuramente il sequestro lo ha visibilmente provato. Stando a quanto si è appreso, sarebbe stato lo stesso Colonico a presentarsi a bordo di un taxi davanti alla sua attività.