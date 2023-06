IPOGEO, DAL 1 LUGLIO VIA AL CANTIERE. ECCO TUTTI I DIVIETI

Ipogeo, via al cantiere da 1,2 milioni di euro di fondi Pnrr per la sistemazione delle enormi criticità della struttura e per la riqualificazione esterna, sottopassaggi inclusi. Da sabato prossimo, 1 luglio, partirà l'allestimento dell'area di cantiere da parte della ditta Valleriani Enrico srl (di Basciano) che si è aggiudicata l'appalto per la riqualificazione della sala ipogea di Piazza Garibaldi e i sottopassi. Occhio alla viabilità però in piazza Garibaldi. L'allestimento del cantiere comporterà, infatti, una serie di novità fino a fine lavori: non si potrà circolare nella prima corona rotatoria vicino l’isola centrale della piazza (sarà vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi utilizzati per i lavori); fino a fine lavori in Piazza Garibaldi ci sarà una corsia preferenziale, per i veicoli provenienti da Ponte San Gabriele, per accedere a Viale Bovio; sarà vietato il transito e l’utilizzo delle corsie ciclabili e, infine, sarà vietata la sosta a tutti i veicoli, compresi i parcheggi per la ricarica delle auto elettriche. Quanto dureranno i lavori? Non è dato saperlo, fatta salva l'indicazione del Comune di correre il più possibile e sfruttare il periodo estivo (con scuole chiuse e traffico extraurbano ridimensionato). Ma a dettare i tempi, in ogni caso,è direttamente il Pnrr che impone di completare l'opera entro e non oltre il 2026. L'appalto prevede un poderoso intervento di sistemazione dell'Ipogeo, fin dal 2010 ostaggio di infiltrazioni e scarsa manutenzione che ne ha compromesso il pieno utilizzo. Con questi lavori si intende ripristinare l'ingresso principale alla Pinacoteca direttamente dalla villa comunale, utiizzando il sottopasso finora sempre chiuso e inaccessibile. Nel fine settimana, stando a quanto si è appreso, il Comune renderà noti ulteriori dettagli in un incontro con la stampa (tuttora da fissare).