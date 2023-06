L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA A TERAMO, DOMANI, PER IL MEETING "LA SCIENZA PER LA PACE"

Ci sarà anche Teodoro Valente, Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, domani a Teramo per prendere parte alla prima giornata della seconda edizione del meeting internazionale "La scienza per la Pace" promosso dalla Diocesi Teramo-Atri in collaborazione, tra gli altri, con l'Università di Teramo. Oltre a Valente saranno presenti. tra i relatori della due giorni, insieme a numerosi scienziati provenienti da realtà accademiche di tutto il mondo, Maria Chiara Carrozza (Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Antonio Zoccoli (Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Carlo Doglioni (Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e Marco Tavani (Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica). Si collegherà da remoto, per i saluti, il Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Il meeting rientra tra gli appuntamentodell’Anno Berardiano in corso. In continuità con la prima edizione del 2021, l’evento 2023 affronterà il tema del metodo scientifico da sviluppare in tutti gli ambiti della ricerca e la cui condivisione, da parte degli uomini e delle donne di scienza, si profila come via privilegiata per costruire la pace e promuovere lo sviluppo dei popoli: tema più che mai attuale davanti ai recenti sviluppi del conflitto alle porte dell’Europa. Il meeting Nuovi discepoli della conoscenza: il metodo scientifico nel cambiamento d’epoca è promosso da: Diocesi di Teramo-Atri e Università degli Studi di Teramo in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze, il Ministero dell’Università e della Ricerca, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso-INFN, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (C.C.R.U.A). Il primo incontro si svolgerà domani alle 9 presso l'Università di Teramo, il secondo si terrà a Isola del Gran Sasso sabato 1 luglio