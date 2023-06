IMMAGINI DEL SE', LA FOTOGRAFIA COME STRUMENTO PER CONOSCERE SE STESSI, ARRIVA LA MOSTRA DI GIAMPIERO MARCOCCI E DANIELA FERRONI

Sarà inaugurata sabato 1 luglio alle 18,00 a Teramo presso il Lounge Bar AD-MAIORA in Corso San Giorgio 19 la mostra fotografica dei lavori prodotti durante il laboratorio di fotografia introspettiva condotto da Giampiero Marcocci fotografo e creativo con Daniela Ferroni Psicologa e Psicoterapeuta.

La fotografia offre a ciascuno di noi la possibilità di avvicinarci al quotidiano con occhi nuovi permettendoci di riscoprire soggetti e oggetti a noi familiari e di imparare a vederli sotto una luce diversa, all’interno di una chiave interpretativa del tutto inaspettata e sorprendente. La fotografia è un mezzo che, per sua stessa “conformazione”, sollecita la nostra decisionalità, che si concretizza nel momento dello scatto, invitandoci a porci domande e ad operare delle scelte, pertanto può essere a tutti gli effetti considerata come un potente mezzo attraverso il quale sperimentare un momento di crescita, potenziando la fiducia in noi stessi e l’apertura all’altro ed al mondo esterno.

La finalità del laboratorio è stata quella di stimolare ciascun partecipante a esprimere se stesso in relazione all’ambiente naturale che lo circonda in un continuo momento comunicativo che parte dal pensiero prosegue nell’atto creativo e trova il suo fine, ma non termina nel momento in cui l’opera viene fruita dal pubblico. Il laboratorio prevedeva l’alternanza di momenti di confronto e acquisizione di tecniche basilari concernenti l’utilizzo del mezzo fotografico, a momenti esperienziali “sul campo” favorendo l’esplorazione di spazi “esterni-interiori” , esplorando “la natura-io primordiale” attraverso la stimolazione ed il potenziamento della conoscenza basata sulla percezione dei cinque sensi.

Saranno esposte le opere di Eliana Gentile, Flavia Graziani, Francesco Tassoni, Luigia Di Gioia, Romina Aquilani, Rosa Di Gioia, Vincenza Fabiocchi.