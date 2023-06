UNA ESTATE IN SICUREZZA, RAFFORZATI I PRESIDI ED I CONTROLLI DEL TERRITORIO

Nell’ambito di una recente riunione con i vertici delle forze dell’ordine, cui è seguito il tavolo tecnico-operativo della Questura, il Prefetto Fabrizio Stelo ha definito l’indirizzo in tema di rafforzamento del presidio territoriale delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire maggiori controlli e presenza su tutto territorio provinciale ed in particolare sulla costa. Le unità di rinforzo previste per ciascuna componente si aggiungeranno al personale già in servizio. Dal 5 luglio al 28 agosto la Polizia di Stato assicurerà un servizio di controllo rinforzato h 24 prioritariamente sul territorio di Martinsicuro ed Alba Adriatica, aggiungendo alle 5 unità di rinforzo ulteriori 7 unità già in servizio presso la Questura di Teramo. Dal 3 luglio al 13 agosto il Comando Provinciale dei Carabinieri impiegherà 5 unità di rinforzo nella Compagnia di Giulianova e nella Compagnia di Alba Adriatica per i controlli su tutta la costa, nonché altre 2 unità già in servizio presso le stazioni dell’entroterra, impegnandosi ad assicurare comunque, dopo