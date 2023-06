MOTO CONTRO AUTO / GRAVE UN CINQUANTENNE

Un uomo di cinquant’anni è ricoverato in prognosi riservata al Mazzini, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente che l’ha coinvolto. L’uomo, residente a Martinsicuro, stava viaggiando con la sua moto in via Roma, quando è stato travolto da un’auto. Sulle cause dell’incidente indagano i Carabinieri. Il cinquantenne, soccorso dall’ambulanza del 118 di Sant’Omero, è stato poi trasferito al Mazzini.