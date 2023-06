PARTONO I LAVORI IN PIAZZA GARIBALDI PER IPOGEO E FRULLATORE ALLA VILLA, SICURI I DISAGI, AL POSTO DEL DISCO VOLANTE UNA STELE CON LO STEMMA DELLA CITTA'

Da domani preparatevi al peggio. A piazza Garibaldi inizia il montaggio del cantiere, di sabato, giorno di mercato e si darà l'avvio ai divieti. Dunque caos accertato anche con le scuole chiuse. Partono i lavori di riqualificazione e recupero di piazza Garibaldi che vedrà interventi sia in superficie che nella parte interrata, cioè nei sottopassi e nella sala ipogea.

Il Comune di Teramo, ha pubblicato un'ordinanza che impone da domani e fino a fine lavori il divieto di transito a tutti i veicoli nella prima corona rotatoria vicino all'isola centrale della rotonda. Sulla piazza sarà vietata la sosta a tutti i veicoli, compresi i parcheggi per la ricarica delle auto elettriche. Per consentire lo scorrimento del traffico sarà istituita una corsia preferenziale per i veicoli proveniente da ponte San Gabriele e diretti verso viale Bovio.

L'ordinanza vieta da domani anche l'utilizzo delle corsie ciclabili che corrono lungo la piazza. Durante questi lavori, nella villa comunale sarà rimosso il "frullatore" di vetro ed al suo posto ci sarà la leonessa di Crocetti. La parte superiore della piazza, la rotonda a forma di disco volante cambierà aspetto. Il muraglione del perimetro sarà rimosso, dovrebbero trovare spazio zampilli d'acqua, punti luce, verde e forse, come ripota il ben informato quotidiano Il Centro, una stele con lo stemma della città. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Valleriani Enrico Srl (Io stesso imprenditore che guiderà con Filippo Di Antonio il calcio cittadino grazie al volere del Sindaco?) e stando al contratto d'appalto dovrebbero concludersi, anche in forza dei tempi dettati dal Pnrr, entro 400 giorni dall'apertura del cantiere.