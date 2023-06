VIDEO - COPPA INTERAMNIA / QUARESIMALE: «VETRINA DELL'INTEGRAZIONE TRA I POPOLI, EVENTO DALL'ALTISSIMO VALORE SOCIALE»

La coppa Interamnia vetrina di un'intera regione. Lo ha confermato ancora una volta l'assessore Pietro quaresimale, prima firmatario nel 2019 di una apposita legge per tutelare uno degli eventi sportivi di pallamano più conosciuti a livello nazionale ed internazionale. La regione contribuisce con €150.000 per onorare ancora di più l'importante anniversario del dei 50 anni di vita della Coppa Interamnia. "Non parliamo di un evento solo sportivo parliamo di un evento che rappresenta una vetrina turistica per il capoluogo teramano e per tutta la nostra regione" dichiara Quaresimale

ASCOLTA L'INTERVISTA

servizio di Paola Peluso