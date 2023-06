VIDEO - ACQUA RUZZO MAI PAGATA / IL SINDACO DI ISOLA: «GIUSTI I CONTATORI, MA VOGLIAMO UN INDENNIZZO DALLA REGIONE»

Monta la protesta a Isola del Gran Sasso per le lettere che la Ruzzo Reti ha inviato a 3000 cittadini che finora non hanno mai pagato l'acqua. Non l'hanno pagata perché non hanno un contatore dell'acqua. Si tratta di circa moltissime famiglie sul totale della popolazione residente ad Isola. Il sindaco Andrea Ianni, dopo anni di contatti intercorsi tra comune e Ruzzo ha deciso di scrivere alla Regione Abruzzo sollecitando con urgenza un incontro per chiarire una volta per tutte la situazione è riconoscere, soprattutto, un indennizzo al comune che ha il maggior numero di sorgenti e di infrastrutture in uso alla Ruzzo reti.

ASCOLTA IL SINDACO

servizio di Paola Peluso