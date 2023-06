VIDEO / UNA SPLENDIDA CINQUANTENNE SFILA A TERAMO: E' LA COPPA INTERAMNIA





Centosettanta squadre di pallamano da almeno 70 Paesi del mondo a Teramo, dal 4 al 15 luglio, per la Coppa Interamnia. E tra loro ci sono paesi come Madagascar e Somalia per la prima volta in città per l'evento-simbolo di sport, inclusione e solidarietà tra i popoli. Grande emozione per il patron di una "giovanissima 50enne piena di grinta e voglia di stupire", Pierluigi Montauti, pronto ad ospitare una squadra di 14enni dall'Ucraina. Un segnale ulteriore della valenza straordinaria della Coppa Interamnia, il cui programma è stato dettagliato stamane

E cresce l'attesa per la Grande parata del 9 luglio quando il centro di Teramo si colorerà dei colori del mondo



Servizio di Paola Peluso