VIDEO - BOOM DI VISITATORI CHE VENGONO IN ABRUZZO A CERCARE LE STELLE

Boom di visitatori, specie da fuori provincia e spesso fuori Regione, per uno dei fiori all' occhiello dell'Abruzzo e che forse gli enti locali dovrebbero valorizzare sul serio: l'osservatorio astronomico di Collurania. Si stanno completando i lavori del nuovissimo Centro di calcolo fondamentale per gli studi astronomici a livello nazionale ed internazionale e sta ripartendo anche la "stazione" di Campo Imperatore (foto)



ACOLTA L'INTERVISTA AL DIRETTORE di COLURANIA ENZO BROCCATO

servizio di Paola Peluso