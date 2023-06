VIDEO / IL MEETING - «MENTRE SOFFIANO VENTI DI GUERRA, ANCHE LA SCIENZA PUO' COSTRUIRE LA PACE»

Oggi a Teramo e domani ad Isola del Gran Sasso, città di San Berardo e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, si svolge il II Meeting Internazionale "La scienza per la pace. Nuovi discepoli della conoscenza: il metodo scientifico nel cambiamento d’epoca".

«In un momento storico di grandi rivoluzioni tecnologiche e di crisi della scienza, spesso strumentalizzata a fini ideologici, è necessario sottolineare l’importanza del metodo scientifico per conoscere la realtà ed esserne protagonisti, in una visione che supera la dicotomia tra scienza e fede, per sostenerne anzi la stretta relazione», spiega la Diocesi di Teramo-Atri che ne è organizzatrice, con e l’Università degli Studi di Teramo. Due giornate di interventi, tavole rotonde e testimonianze durante le quali si incontreranno illustri personalità del mondo accademico e scientifico, rappresentanti delle diverse discipline scientifiche. Un evento di grande portata sul piano formativo e culturale al quale prenderà parte anche il Centro di ricerca della Fondazione Piccola Opera Charitas. Interverranno infatti tre dei membri del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca: il prof. Antonio Gasbarrini, Ordinario di Medicina Interna e Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore; il prof. Filiberto Bilotti, Ordinario di Campi Elettromagnetici all’Università Roma Tre; il prof. Nicola Di Daniele, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Per prendere visione e scaricare il programma inquadrare il QR code presente sulla locandina.

QUI IL PROGRAMMA

ASCOLTA L'INTERVISTA AL VESCOVO LEUZZI