VIDEO / CI SARA' IL MINISTRO ABODI ALLA PARATA DELLA COPPA... MA ANTONETTI DOV'E'? E C'E' CHI RACCONTA DI PRESSIONI POLITICHE PER NON FARLO RIENTRARE...

Coppa Interamnia, tanta voglia di ripartire, tanta voglia di rilancio e tanta (finalmente) partecipazione degli enti. Alla parata inaugurale saraà presente il ministro Abodi, ma ...nessuno parla di Carlo Antonetti. L'ex candidato Sindaco del Centrodestra, infatti, era stato tra i primissimi promotori del Comitato per il cinquantennale, si era autosospeso per la candidatura, ma poi non è rientrato. Perché? C'è chi parla, lontano dai microfoni, di pressioni politiche contrarie al rientro di Antonetti, ma ufficialmnte nessuno conferma e, alla domanda, il suo successore, Angelo Limoncelli, risponde...



ASCOLTA L'INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL COMITATO, ANGELO LIMONCELLI

Servizio di Paola Peluso