LA PREFETTURA POTREBBE ANDARE ALL'EX CONSORZIO AGRARIO

Resta in centro, come ampiamente auspicato dal prefetto stelo, la sede del Palazzo di governo. Nelle scorse ore i tecnici dell'Usr, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, hanno effettuato i sopralluoghi dovuti. La Prefettura andrà, con ogni probabilità sia per ampiezza dei locali e per migliore sistemazione interna, nella ex sede del Consorzio Agrario lungo viale Mazzini, proprio davanti alla Provincia. Sarebbe questa, secondo l'Usr, la sede più idonea (l'altra è l'ex sede della Soget, il palazzo giallo davanti all'ex carcere di Sant'Agostino su Circonvallazione Ragusa). Ma a dare l'assenso dovrà essere chiaramente il prefetto, motivo per cui si svolgerà un tavolo la prossima settimana (già lunedì, a quanto si apprende) per valutare nello specifico. Un problema c'è per la definizione del contratto di locazione. L'Usr è intenzionato a prendere in affitto la sede per almeno tre anni (rispetto ai due previsti dal cantiere) e deve verificare le risorse: i 232mila euro a disposizione, ad oggi, non sono sufficienti a coprire la richiesta del privato.



Paola Peluso