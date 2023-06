IL CASO / SLITTA FORSE ANCHE DOMANI LA RIAPERTURA DEL GATTOPARDO... CHISSA' CHE NE PENSA "MARIO ROSSI"

La pratica per la riapertura della discoteca Il Gattopardo di Alba Adriatica è in istruttoria, l'ultima integrazione dei documenti è stata presentata ieri, ma ad oggi il funzionario della commissione che ha dato parere positivo non ha ancora firmato. Domani il Comune è chiuso, e forse la famosa inaugurazione del nuovo corso del Gattopardo salterà anche domani.

Si complica dunque la situazione.

Si tira fuori dalla questione la minoranza, con Massimo Marconi, il quale sottolinea che da parte loro non c'è alcun astio alla riapertura. Anzi. Alle voci che avrebbero fatto ricorso contro la riapertura del locale, lo stesso Marconi tiene a precisare che sono voci false, messe in circolazione da qualcuno ad arte, per screditare la loro parte politica.

Domani, forse, ne sapremo di più dai social, visto che il titolare non risponde al telefono ed il gestore ci chiama e usa toni offensivi al telefono.

Anzi no, scusate, non era il gestore, si è presentato come Mario Rossi... anche se il numero di telefono dal quale ci ha chiamato risulta intestato al signor Damiano Pavone.

Curioso, vero?

È' successo solo qualche giorno fa.

Buona estate gattopardiani.

EdC