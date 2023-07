VIDEO / RINASCE A TERAMO IL PALCO DEL PAPA... E IL GRAN SASSO "STAMPATO" RITROVA QUELLO VERO

E' stato protagonista di un indimenticabile Presepe del Papa, in piazza San Pietro, quello delle statue di Castelli in ceramica, lo splendido palco che riportava l'orizzonte del Gran Sasso. Una splendida immagine, che ha accompagnato tutte le feste di Natale nella piazza più importante della cristianità e che, dopo le feste, venne portato a Teramo e, per volere del Vescobo Leuzzi e del Rettore Mastrocola, portato all'Università, dove adesso si sta rimontando. Così, in uno straordinario colpo d'occhio, l'immagine del Gigente che dorme stampata sul palco si sovrappone a quella del vero gigante. Il palco ospiterà presto eventi e momenti anche di spettacolo e di incontro.

