CITTADINI INFURIATI PER I TROPPI RUMORI NOTTURNI DELLA TEAM, SACCOMANDI CONVOCA IL SINDACO PER TROVARE UNA SOLUZIONE



Dopo l'esposto contro i "rumori" all'alba della TeAm (riportato nell'articolo di CERTASTAMPA.it), il presidente della società in house ha convocato un incontro con Comune per lunedì prossimo. Saccomandi ha urgenza di definire e risolvere la situazione, alla luce della necessità contingente di garantire il massimo del servizio di pulizia durante la Coppa Interamnia, da un lato, ed evitare eventuali denunce, dall'altro. Si, perché le segnalazioni arrivate contro i rumori molesti dei mezzi e degli addetti TeAm all'alba non sono poche. Anzi...E sono soprattutto concentrate nella zona del Castello della Monica, via Crucioli e viale Bovio. Vanno rivisti assolutamente i tempi ma anche i metodi del servizio e capire quale sia il più rumoroso: raccolta vetro e taglio del verde sono i principali incriminati. Le forze dell'ordine non lesinano i controlli, ultimo quello in cui hanno ricordato agli addetti TeAm che bisogna darsi una regolata anche in virtù di un esposto presentato dai cittadini stufi di essere svegliati e disturbati alle 4 del mattino. Ma come conciliare l'esigenza-obbligo di garantire un servizio pubblico essenziale con il dover rivedere, inevitabilmente, i circuiti e gli orari di raccolta e dei servizi in capo alla società? Bene, il sindaco in primis dovrà sedersi lunedì in TeAm e dettagliare una valida proposta.

Paola Peluso