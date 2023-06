D'ANGELO PREMIA FRANCESCA DI SABATINO PER IL SERVIZIO PRESTATO A FAVORE DEI BAMBINI NEI MESI DEL TERREMOTO

Il presidente Camillo D’Angelo ha voluto conferire a Francesca Di Sabatino un simbolico riconoscimento “per il servizio prestato a favore dei bambini e delle persone più deboli, esempio di cittadinanza attiva, forza e coraggio di tante comunità a seguito degli eventi sismici”. Originaria di Isola del Gran Sasso, era stata già insignita del titolo di “Alfiere della Repubblica” dal Capo dello Stato Mattarella per il servizio di volontariato prestato durante il periodo degli eventi sismici che hanno colpito i nostri territori nel 2016.

“Questa onorificenza è il frutto di tutto ciò che coltivo da sempre, soprattutto in ambito scolastico - dichiara la giovanissima Francesca Di Sabatino - La scuola, per l’appunto, come una piccola società che poi viviamo in grande quando da adulti ci troviamo ad affrontare problemi non indifferenti. Spero che questo riconoscimento possa essere un monito ed un esempio per tanti ed un ringraziamento per quelli già impegnati in attività di volontariato”.

Alla breve cerimonia, tenuta nella Sala Consiglio di via Milli, era presente anche il sindaco di Isola del Gran Sasso, Andrea Ianni