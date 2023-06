XII TORNEO ANTIRAZZISTA TERAMO: 8 GIORNI DI SPORT, POLITICA, CULTURA E DIVERTIMENTO

Sabato 1° luglio inizia il XII Torneo Antirazzista di Teramo.

8 giorni di sport, politica, cultura e divertimento.

Tutte le sere durante le partite sarà possibile mangiare, ascoltare buona musica e partecipare a dibattiti e incontri stimolanti.

14 squadre per un totale di piú di 160 giocatori prenderanno parte al torneo di calcio a 5, ormai un'istituzione dell'estate teramana.

Il primo giorno si inizia con lo sport nella sua accezione popolare, cioè libero dalle logiche di profitto e dall'impostazione sessista e razzista dello sport contemporaneo: ipercompetitivo e a fini di lucro.

Al campo dell'Acquaviva si disputerá una partita di rugby aperto a tutti e tutte, appuntamento alle 16, mentre al campetto dello Smeraldo (o in caso di pioggia al palAcquaviva) alle 17 insieme ai compagni e alle compagne della Palestra Popolare di Perugia si terrá un allenamento di pugilato inclusivo. Per tutte e due gli incontri ci sarà la possibilità di fare la doccia sul posto e dopo la fatica pugili, pugilesse, rugbiste e rugbiste si incontreranno al campo dello Smeraldo per un terzo tempo comune.

Si prosegue poi con l'inizio dei gironi eliminatori del calcio a 5, dalle 19 al campetto dello Smeraldo e si chiuderá con il dj set della Polisportiva Gagarin con BitterAndv ed Er Batman.