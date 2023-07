VENTI CHILI DI HASHISH NASCOSTI IN UN GARAGE A SAN NICOLO' A TORDINO

Era nascosta nel garage la droga sequestrata nel popoloso quartiere di San Nicolò a Tordino e ritrovata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Teramo che ieri hanno sequestrato 20 chili di hascisc. La sostanza stupefacente era suddivisa in duecento panetti del peso di 100 grammi ciascuno. L'operazione, dopo il maxi sequestro, è ancora in corso per stabilire chi abbia portato la droga ed eventuali altri coinvolgimenti. Il grosso quantitativo di sostanza stupefacente se immesso sul mercato avrebbe fruttato un guadagno di oltre 150mila euro e per gli investigatori era destinato al mercato locale. Nelle prossime ore se ne saprà di più anche su coloro che avevano nascosto la droga in quel garage e chi trafficava per spacciarla sul mercato locale.