E' UFFICIALE, SALTA PER LA SECONDA VOLTA L'INAUGURAZIONE DEL GATTOPARDO, IL COMUNE NON FIRMA E NON FIRMERA' PER ADESSO...INTANTO AL MANAKARA...

Tempi duri, durissimi per la discoteca Il Gattopardo di Alba Adriatica che, oggi è ufficiale, non riaprirà neppure stasera, dunque per la seconda volta l'attesa inaugurazione tanto voluta dal proprietario (Polisini, impresa edile) e dai gestori salta e a quanto pare salterà anche sabato l'altro e quell'altro ancora: manca sempre la firma del Comune, del responsabile del Sup agli atti richiesti ed alcuini consegnati solo giovedi mattina.

Sempre sulla pagina Facebook del locale si legge stamattina, si perchè i gestori parlano solo tramite questa pagina, per il resto insultano i giornalisti (perchè loro capiscono e sanno tutto) che fanno il loro lavoro o mandano l'occupato e fanno finta di essere impegnati (così si comporta invece il proprietario), ebbene otto ore fa scrivevano: «L'evento previsto per sabato 1° luglio è annullato. In questi mesi ce l'abbiamo messa tutta, volevamo restituirvi la discoteca più bella d'Italia in tempo per l'inizio dell'estate. Purtroppo, nonostante ci siano state approvate tutte le pratiche relative al pubblico spettacolo, il Comune di Alba Adriatica non è riuscito in questi giorni a siglare con la sua firma tali documenti. Avremmo potuto iniziare questa storia con un atto di forza ma nessuno, né questa meravigliosa struttura, né tutta la comunità e tantomeno le famiglie coinvolte in questo progetto, merita una decisione del genere. Desideriamo regalarvi un'inaugurazione che speriamo venga ricordata per tantissimo tempo».

Ma non è detto che l'inaugurazione scatti come il proprietario e i gestori vorrebbero. Anzi. Non è tutto così scontato. Il Comune di Alba Adriatica in ogni caso, sarebbe pronto a battagliare anche per le vie legali.

E sempre in tema di discoteche è arrivato un nuovo pronunciamento della giustizia amministrativa sul caso del Manakara di Tortoreto. Anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune tortoretano, che dal Tar aveva ottenuto il riconoscimento della legittimità della revoca della licenza del Manakara per la violazione reiterata dell'orario nello svolgimento dell'attività musicale nella gestione della discoteca all'aperto sul mare, afferente alla ditta Lanari Ennio & C. Dunque i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza del Tar Abruzzo e quindi la revoca del titolo. Se ne saprà di più dalla Cassazione prossimamente.