TORNA DOPO 6 ANNI LA FERMATA DEL BUS A PONTE VEZZOLA





Da oggi, 1 luglio, viene finalmente ripristinata la fermata a “Ponte Vezzola” sulla SS 81, che con la realizzazione della nuova rotatoria, aveva visto insorgere delle problematiche tecniche non preventivamente calcolate.

Il braccio di ferro tra enti interessati alla risoluzione della problematica andava avanti dal tempo, fin dal principio dei lavori iniziati con l’Amministrazione Brucchi nel 2017.

Come segreteria Fit Teramo in concerto con il Segretario Ast Benintendi ci siamo battuti fortemente e in maniera costante, interessando l’Anas, il Comune di Teramo, la Provincia finanche il comando di Polizia Stradale.

Ad oggi possiamo dire che finalmente i cittadini della zona, ma soprattutto i LAVORATORI del servizio urbano di Teramo, hanno contezza e certezza che la fermata è nuovamente autorizzata senza quindi correre il rischio di incappare in spiacevoli situazioni.

IL SEGRETARIO DI PRESIDIO

Antonio Di Michele