RINASCE IL PAGLIAIO, TRA I MONTI TORNA L’ODORE DEI BUONI SAPORI

Aprire una nuova attività di ristorazione è sempre una sfida. Aprirne una in città è l'investimento adrenalinico di chi sa, in fondo, che prima o poi ingranerà e col passaparola, se meritevoli location, gestione e proposta culinaria,i clienti saranno sempre di più. Aprire un ristorante in una frazione di un piccolo Comune montano è follia? No. È speranza. È attaccamento al territorio. È un messaggio di resilienza. Un progetto ,concreto questo sì, contro lo spopolamento. Proprio per questo motivo la riapertura del ristorante Il Pagliaio a Pagliaroli di Cortino ha un profumo buonissimo: quello della voglia di crederci, investirci, restarci. A riaprire uno dei ristoranti più longevi della zona sono quattro fratelli, i Di Carmine e i Pallini. Oggi alle 18 ci sarà il taglio del nastro e da domani, per i fine settimana, Il Pagliaio sarà aperto al pubblico. Certo, l'ambizione è poterlo tenere aperto molto più di tre giorni a settimana. Intanto si parte con una prerogativa importante che è sintomatica della scelta fatta dalla coppia di fratelli: proporre ai clienti i prodotti tipici del territorio, seguendo rigorosamente la stagionalità. A cominciare da quel "mais del re" che dà vita ad una polenta unica nel suo genere, perché nata da un chicco ritrovato nel cassetto di un anziano del posto anni fa e dallo straordinario lavoro di riscoperta messo in campo dalle nuove generazioni. Uno dei fratelli Di Carmine che da oggi guiderà Il Pagliaio è Enrico, presidente della Pro Loco di Pagliaroli. Capostipite di una comunità coesa e ritrovatasi attorno a quella Terra dei Briganti che si vuole trasformare in un marchio di riconoscimento della storia di questo angolo di entroterra teramano. Dove la storia si tramanda. Anche a tavola.