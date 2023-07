SOCIALE / L’ASSESSORE QUARESIMALE VISITA LA CASA DI RIPOSO DI CIVITELLA

L'assessore regionale con delega al Sociale, Piero Quaresimale, nel pomeriggio di ieri, si è recato in visita nella Casa di riposo Filippo Alessandrini di Civitella del Tronto, appartenente all'Asp n.1 di Teramo, per la festa di inizio estate. Un lieto momento di spensieratezza caratterizzato anche da un intrattenimento musicale per un appuntamento diventato ormai una tradizione.

"Non si è mai sufficientemente vicino ai nostri anziani - ha dichiarato Quaresimale - tantomeno a quelli che trascorrono le loro giornate lontano dagli affetti più cari. Per questo, mi è apparso doveroso, sia come rappresentante delle Istituzioni che come persona sensibile ai bisogni di chi è più fragile, trascorrere un pomeriggio in compagnia dei 73 ospiti di questa casa di riposo che ha una elevata valenza sociale per il territorio considerando che eroga sia servizi di tipo sanitario che prestazioni socio-assistenziali a persone non più completamente autosufficienti". Alla manifestazione di ieri erano presenti anche i consiglieri comunali di Civitella del Tronto Marco Di Giamberardino e Stefano Marcozzi.