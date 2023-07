I CENTO ANNI DI ADRIANA DI CESARE DI CUSCIANO DI MONTORIO AL VOMANO

Adriana Di Cesare nasce il 30 giugno 1923 a Cusciano di Montorio al Vomano dove è sempre vissuta.

La sua innata predisposizione alla conoscenza è stata fervida fin da piccola. Nata in un’epoca in cui purtroppo la scuola non era un diritto di tutti, ebbe la fortuna di incontrare la “sua maestra”, di cui mai si dimenticherà, la quale, resasi conto dell’intelligenza della bambina, continuò a seguirla facendole conseguire la quinta Elementare, a quei tempi una grande soddisfazione. Ha sempre amato leggere, mantenendo attiva la sua memoria nel tempo. Nella sua vita si è dedicata completamente alla famiglia, al lavoro agricolo e al rispetto delle regole del vivere civile. Essendo vissuta in un’epoca difficile, tra momenti bellici e resilienza, lei, anche grazie alla fede religiosa, ha mantenuto alti i suoi valori e per i suoi cari è stata un ottimo esempio di bontà, onestà e rettitudine.

È stata festeggiata dalla famiglia, dalla comunità, dal sindaco Fabio Altitonante e il parroco