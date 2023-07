I LETTORI CI SCRIVONO / CHIEDANO AI TERAMANI COSA VOGLIONO FARE DEL VECCHIO STADIO

Cara Certastampa

a proposito della replica dell'ass. Cavallari all'ex ass. Verna sul vecchio stadio... "La dialettica è importante, c'è chi vorrebbe...ma noi abbiamo fatto la nostra scelta e procediamo su quella..."

Ma l'amministrazione D'Alberto non è quella che costantemente sbandiera la democrazia partecipativa come strumento fondamentale per la realizzazione dei progetti per la città???

Evidentemente e costantemente la sbandiera e basta, perché della condivisione, nel modo di fare o di non fare che ha avuto sinora, non vi è traccia alcuna.

Chiedessero ai teramani cosa preferiscono, cosa desiderano per il proprio futuro e, per una volta, li ascoltino per davvero e non per finta.

lettera firmata