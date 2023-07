I LETTORI CI SCRIVONO/ A TERAMO E' DIVENTATO IMPOSSIBILE PARCHEGGIARE

Buon pomeriggio direttore,

perché a Teramo è diventato impossibile parcheggiare? Non è più possibile nemmeno andare in chiesa a pregare 5/10 minuti, perché gli ausiliari del traffico sono in agguato. Oggi che sono uscita in macchina, ho deciso di posteggiare 10 minuti davanti al tribunale ( so che ci sono parcheggi solo perché sono del posto, altrimenti non c’è segnaletica a terra), mi reco alla colonnina per pagare il parcheggio (su di un terreno tutto disconnesso) e mi viene suggerito da un ausiliario che il costo minimo è di euro 0,80 e faccio presente che io non dovevo restare un’ora, ma solo 10 minuti e “l’addetto” mi risponde che lì si è sempre pagata l’ora piena! Allora mi chiedo e chiedo a tutti voi, ma come è possibile che un cittadino non sia libero di pagare il parcheggio secondo le proprie necessità? Com’è possibile che non ci si può recare in un santuario perché ci sono parcheggi a pagamento? E poi, se ci sono le colonnine perché non posso scegliere io quanto pagare e quanto tempo restare?

Sta divertendo tutto incomprensibile, ingiusto, cattivo!

Capisco sempre di più le persone che stanno andando via da questa città !

GB