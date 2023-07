🌤️ PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI DOMENICA 2 LUGLIO 2023, TEMPO IN MIGLIORAMENTO, MA CON LOCALI TEMPORALI POMERIDIANI SUI RILIEVI🌦️

Cari amici buon fine settimana a tutti, nella giornata di domenica andrà a colmarsi la fase Instabile che ha contraddistinto il tempo degli ultimi due giorni, infatti il sistema depressionario tenderà a spostarsi ulteriormente verso levante e di conseguenza la pressione atmosferica è prevista in aumento sulla Penisola, anche se sulle aree interne sia alpine che appenniniche durante le ore più calde daranno luogo alla formazione di locali rovesci o temporali seguiti da un generale miglioramento in serata.

Sull'Abruzzo al primo mattino possibilità di locali annuvolamenti sulle zone costiere ma rasserena nel corso della mattinata, dal pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi appenninici dove si formeranno locali rovesci o temporali sparsi con la possibilità di locali interessamenti delle zone sub collinari sia dei settori occidentali che orientali della regione, miglioramento generale in serata.

Le temperature sono previste in lieve aumento i valori minimi saranno compresi fra 11/17°C, le massime fra 20/26°C, la ventilazione risulterà debole o moderata settentrionale.

A domani con un nuovo aggiornamento.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO