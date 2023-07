SPETTACOLI & SOLDI / PER 36 EVENTI L’AQUILA SPENDERÀ MENO DEL CAPODANNO TERAMANO…e INTANTO CI BECCHIAMO UN DOPPIO RON

Soldi e concerti. Concerti e soldi. Mentre la riconfermata amministrazione teramana, con l’assessore Filipponi che oltre agli eventi adesso gestisce anche la Cultura, cerca di organizzare “in corsa” Teramo Natura Indomita, all’Aquila presentano il cartellone de "I Cantieri dell'Immaginario", la rassegna estiva ideata e promossa dal Comune dell'Aquila dopo il terremoto del 2009 per il rilancio culturale, sociale e turistico di una città e un territorio duramente colpiti.

Un “cartellone” che si apre domani con Ron e l'Ensemble Symphony Orchestra, alle 21.30 sul palco della Scalinata di San Bernardino, nell'ambito del tour estivo "Non abbiam bisogno di parole Live Tour", organizzato dalla Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli".

Ron?

Cioè lo stesso Ron che oggi alle 18,30 suona ai Prati per la Riccitelli?

Abbiamo sempre saputo che l’organizzare due eventi simili, in due località vicinissime, non è una grande idea. Eppure, Ron suonerà prima da una parte e poi dall’altra del Gran Sasso, in meno di 24 ore.

Ci auguriamo che uno dei due concerti, quello con l’orario peggiore (cioè quello dei Prati, che si fa di giorno) sia costato meno. Molto meno.

A proposito di costi, questa manifestazione, TUTTA, costa 385 mila euro, dei quali solo la metà a carico del Comune, ovvero 187 mila. Ripetiamo: TUTTA la manifestazione. Meno del Capodanno teramano dell’anno scorso, con Pezzali e La rapprensentante di Lista. E gli eventi aquilani saranno 36, in 36 giorni.

Quello di Ron è infatti solo il primo dei 36 eventi di musica, teatro e danza che torneranno ad animare i luoghi simbolo del centro storico dell'Aquila: la spettacolare scalinata. di fronte all'omonima basilica, si trasforma nuovamente in una suggestiva e scenografica cavea per il pubblico con circa 1.500 posti.

"Un mese di eventi, quest'anno i Cantieri ritrovano la scalinata di San Bernardino e insieme ad altri luoghi simbolo ospiteranno un cartellone di assoluta qualità - dice il sindaco Pierluigi Biondi - Avremo un po' di tutto, per tutti i gusti e tutte le età. Vi aspettiamo all'Aquila". Anche quest'anno la direzione artistica è affidata al maestro Leonardo De Amicis. Nel parterre Alessandro Preziosi, Giorgio Pasotti, Giorgio Panariello, Rocco Papaleo e Pino Insegno, per la musica, oltre a Ron, Fiorella Mannoia, Morgan, Niccolò Fabi, Maurizio Vandelli, Raf, Luca Barbarossa, Danilo Rea, Maurizio Trippitelli, Ute Lemper. E ancora il direttore d'orchestra Beatrice Venezi, il pianista jazz Brad Mehldau, per la danza Sergio Bernal, primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, poi Liliana Cosi, Francesca La Cava. Tra le opere rappresentate quelle di autori quali Shakespeare, D'Annunzio, John Fante, Stefano Massini, primo autore teatrale italiano ad aver vinto un Tony Award, Gioacchino Rossini, Ludwig Van Beethoven.

Proprio come Teramo Natura Indomita, vero?

Berardo de' Berardis - ragioniere teramano