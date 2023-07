AL VIA DA GIOVEDÌ I SALDI ESTIVI, SCONTI FINO AL 6 SETTEMBRE

L'estate è cominciata e con il bel tempo tornano anche i tanto attesi sconti di fine stagione. Il prossimo 6 luglio partiranno infatti i saldi estivi 2023, e non nel primo sabato del mese come negli scorsi anni, per una durata in Abruzzo di 60 giorni. La nuova data è stata posticipata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo scorso.