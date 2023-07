MUORE SOFFOCATA AL PRANZO DI NOZZE DEL FIGLIO

Doveva essere un giorno di festa, quello di ieri per una famiglia di Cugnoli. Era, infatti, il giorno del matrimonio di uno dei figli e tutti, nelle ultime settimane, hanno lavorato perché tutto fosse perfetto. Invece, è stato un giorno di dolore. Al pranzo di nozze, infatti, la mamma dello sposo, dopo aver mangiato una fetta di prosciutto, ha cominciato ad avere problemi di respirazione, divenuti un vero e blocco respiratorio. Inutili tutti i tentativi di soccorso, la donna, 85enne, è morta in pochissimi minuti, soffocata. Teatro della tragedia, il ristorante “Al Regio Tratturo” di Serramonacesca, dove sposi e invitati si erano ritrovati dopo la cerimonia. Una giornata perfetta, di sorrisi e di abbracci, spentasi invece nell’incredibile dolore per la morte improvvisa dell’anziana signora. Il boccone, finito nella trachea, le ha impedito la corretta respirazione. Quello della 85enne pescarese non è un caso isolato: le morti per soffocamento da cibo sono episodi meno rari di quanto si possa pensare. In Italia, ogni anno muoiono cinquanta persone per soffocamento da cibo.