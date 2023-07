🌤️PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI LUNEDÌ 3 LUGLIO, AL MATTINO STABILE E SOLEGGIATO, NEL POMERIGGIO TEMPORALI SUI SETTORI INTERNI E COLLINARI, MIGLIORA IN SERATA🌩️

Buona domenica carissimi amici di "Che tempo fa", la settimana si aprirà con l'espansione dell'alta pressione delle Azzorre sul Mediterraneo, tuttavia la depressione d'Islanda ben strutturata alle medie/alte latitudini, in seno al bordo orientale dell' anticiclone stesso, piloterà correnti umide occidentali in quota fin sul Mediterraneo, allo stesso modo sulla Penisola si risentirà ancora dei postumi delle correnti fresche Orientali risalenti alla depressione che ci ha interessato nei giorni scorsi e che nella giornata di domani ritroveremo sull'Egeo, tutto ciò determinerà la formazione di rovesci e temporali localmente anche forti sulle regioni centro/settentrionali durante le ore pomeridiane con particolare coinvolgimento dei settori alpini e prealpini e della catena appenninica ad esclusione di quella meridionale, tempo più stabile sul mezzogiorno del paese.

Sull'Abruzzo al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio la formazione di nuvolositá a sviluppo verticale creerà i presupposti per la formazione di rovesci e temporali localmente anche intensi sui settori interni e sub collinari, con locali sconfinamenti sin verso le aree pianeggianti, migliora decisamente in serata.

Le temperature saranno comprese fra i 13/20°C i valori della notte e fra 22/28°C quelle del giorno, la ventilazione spirerà debole dai quadranti meridionali.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO