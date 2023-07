FOTO/ IL PITTORE LUCIANO ASTOLFI ESPONE ALLO SHOWROOM DI PIANO D'ACCIO

Quella del pittore rosetano Luciano Astolfi è la seconda esposizione artistica della rassegna bARThrooms che ha avuto come scenario lo showroom Lafenice a Piano d’Accio (via Vespucci SS 80) di Teramo. Le opere esposte sono state appositamente selezionate da Astolfi in collaborazione con la critica d’arte Chiarta Strozzieri, la quale da anni segue il suo percorso artistico, sottolineandone sia l’aspetto tecnico che quello spirituale. “L’accostamento tra arte e design potrebbe sembrare azzardato” ha sottolineato l’esperta “ma già De Pisis, notoriamente attento all’arredo della sua abitazione, aveva chiaro in mente che la bellezza non ha confini”. Luciano Astolfi vive e lavora a Roseto degli Abruzzi. Diplomatosi all’Accademia di Belle Arti a L’Aquila sotto la direzione di Gino Marotta, ha partecipato con realizzazioni e recitazione allo spettacolo teatrale di Fabio Mauri ‘Gran serata futurista’, rappresentato in vari teatri italiani (Nuovo di Milano, Olimpico di Roma, Comunale di L’Aquila). Finalista al premio Lubiam presieduto da Renato Guttuso. Nel 2011 è stato invitato al premio Sulmona presieduto da Vittorio Sgarbi. Autore della Rosa d'oro scultura che viene assegnata a personaggi dello sport, spettacolo e cultura. Ha esposto in diversi musei, gallerie e fiere d'arte sia in Italia che in diversi Paesi esteri.“Ringraziamo infinitamente l’artista Luciano Astolfi,” è il commento di Paolo Forli, l’imprenditore che ospita l’evento “il quale ha accettato l’invito di Loris Di Ottavio della galleria Mirò di Teramo e la bravissima critica d’arte Chiara Strozzieri che ha illustrato le opere, le tecniche e il messaggio contenuto nelle creazioni di Luciano.Grazie infinite anche a Gabriele Spadino per la bellissima selezione musicale, Meri Valentini e Giulia per la disponibilità, Federica Ciotti di Time Agency, tutti gli intervenuti e il preziosissimo lavoro dello staff de Lafenice Teramo: Barbara Pulcini, Luana Di Gaetano, Marinita Dell'Elce e Davide Busatto”. La mostra di Luciano Astolfi resterà in esposizione nello showroom per le prossime due settimane e sarà possibile visitarla durante gli orari di apertura. Prossimo appuntamento a settembre conAntonio Fanì.