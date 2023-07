BRANELLA: «PIANO SPIAGGIA DI GIULIANOVA VERSO L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI FORMA»

Il Piano Spiaggia del Comune di Giulianova è stato pubblicato senza inserire tutte le concessioni presenti a Giulianova. Questo atteggiamento discriminatorio reiterato nel tempo, nei confronti di una specifica concessione demaniale, se non verrà modificato vedrà la sottoscritta costretta a rivolgersi ancora al Tribunale Amministrativo , questa volta per ottenere l'annullamento del Piano Demaniale Comunale Marittimo del Comune di Giulianova.

Sempre più probabile che questo Piano Spiaggia venga annullato, grazie ad un atteggiamento chiuso al dialogo e ostinato a negare i diritti già riconosciuti dalla legge e che dovrebbero essere uguali per tutte le concessioni balneari.

Ma pare che , a Giulianova , la legge "non sia uguale per tutti".

Il Comune di Giulianova con Delibera n.8 del 12/05/23 ha approvato la variante al Piano Spiaggia che,oltre a non aver inserito una spiaggia dedicata all’ingresso anche agli animali d’affezione, come previsto dalla Legge Regionale , Regione Abruzzo, e dal Regolamento Comunale , è mancante anche della concessione UNICA BEACH . La concessione in oggetto, attiva dal 2018 e riconosciuta dal Tribunale Amministrativo, al pari di tutte le altre, è stata omessa sin dal principio. Dopo innumerevoli incontri con l’Assessore al Demanio Gianpiero Di Candido che, più volte ha negato l’oggettiva presenza di UNICA BEACH , all’interno del Piano Spiaggia, e dopo che la sottoscritta ha esposto la volontà di rivolgersi allo studio legale che la assiste, finalmente è stata presentata , durante la seduta del Consiglio Comunale del 12/05/23 , la richiesta di correzione di “errore materiale” , da parte del Dirigente Area II, dott. Andrea Sisino, con la quale è stato formalizzato anche l’inserimento della concessione UNICA BEACH. La legge prevederebbe la correzione della variante e la sua pubblicazione, a correzione avvenuta, per consentire ai cittadini, la presa visione della Delibera di Consiglio Comunale integrale. Ma ciò non è accaduto. Il Piano Spiaggia è stato pubblicato , incompleto dell ‘

inserimento della suddetta concessione. Dopo una prima diffida, l’uff. Tecnico ha provveduto a pubblicare sull’albo pretorio, una “correzione “ anch’essa incompleta ed errata. E’ seguita quindi una seconda diffida, alla quale non si è avuto alcun riscontro. Fino ad arrivare al 27 giugno , giorno in cui la sottoscritta , in qualità di Rapp.te Legale dell’Associazione UNICA BEACH ETS, ha protocollato una terza diffida, inviata stavolta, per conoscenza anche alla Regione Abruzzo e alla Provincia. Il Comune di Giulianova è stato nuovamente diffidato a ritirare immediatamente la pubblicazione della variante al Piano Spiaggia , Delibera n.8 del 12 / 05/23 , entro il termine per la presentazione delle Osservazioni, fissato per il 9 luglio 2023. Ad oggi né la Segretaria generale del Comune di Giulianova, né i responsabili dell’uff. Tecnico hanno dato risposta e provveduto a quanto richiesto per legge.

Motivo per il quale “ essendo l’intera procedura seguita dal Comune di Giulianova viziata ab origine e affetta, quindi, da un vizio che appalesa la nullità dell'intero piano spiaggia, nel caso l'amministrazione non procedesse con la sospensione della pubblicazione, la correzione nel senso indicato e la ripubblicazione, la scrivente si vedrà costretta ad adire il Tribunale Amministrativo competente per ottenere l’annullamento della

variante al Piano Spiaggia adottata dal Consiglio Comunale di Giulianova con delibera di C.C. n. 8 in data 12.05.2023.

dott.ssa Giusy Branella

Medico Veterinario

Rapp.te Legale Ass. UNICA BEACH ETS