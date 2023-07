VENDEVANO FALSE NIKE SUL LUNGOMARE, SI INDAGA SULLA “FILIERA”

La Guardia di Finanza ha dato avvio ad un piano straordinario di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione per la stagione estiva 2023. Non si sono fatti attendere i primi risultati, così come confermato dal sequestro di scarpe sportive false, imitazioni delle Nike.

In particolare, i militari della Compagnia di Vasto, nel corso di un servizio di perlustrazione, avevano visto alcune persone armeggiare intorno a diversi borsoni collocati a ridosso della spiaggia lungo il litorale aragonese.

Quest’ultime, alla vista delle Fiamme Gialle, lanciavano i borsoni in un prato e si davano precipitosamente alla fuga in varie direzioni.

I finanzieri hanno messo sotto sequestro il

materiale per il reato di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad identificare gli autori del fatto pet denunciarli all’Autorità Giudiziaria, e anche indagini per risalire alla “filiera del falso” e quindi ai canali di approvvigionamento.

Il Comandante Provinciale - Col. Michele Iadarola - sottolinea come l’operazione evidentzi la costante attenzione investigativa nel peculiare settore della contraffazione e del commercio di prodotti non genuini e insicuri in quanto danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.