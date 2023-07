VIDEO/ "GESTI DA CONDIVIDERE" NELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL CSV ABRUZZO PRESENTATA A TERAMO, DA OGGI LE AFFISSIONI IN TUTTA LA REGIONE

“Gesti da condividere”, al via la campagna di comunicazione sociale sulla tutela dell’ambiente realizzata dalle associazioni con il CSV Abruzzo.

Pulire dai rifiuti la spiaggia, tenendola pulita per sé e per chi verrà. Utilizzare una borraccia per evitare che ulteriore plastica vada in discarica. Piantare un fiore contribuendo alla biodiversità. Spegnere l’interruttore per consumare e inquinare meno. Utilizzare la bici al posto dell’auto o dello scooter. Avere cura dei beni culturali, un patrimonio di tutti. Sono sei i “Gesti da condividere” (per diventare un “ecovolontario”) su cui si basa la campagna di comunicazione sulla tutela dell’ambiente e del patrimonio ambientale presentata lunedì 3 luglio, a Teramo, in occasione della quinta Giornata della comunicazione sociale promossa dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo.

A partire da oggi, per circa un mese, la campagna sarà veicolata fisicamente attraverso affissioni 6x3 e locandine nelle quattro province abruzzesi e, virtualmente tramite i principali social media. Inoltre, nel sito web del CSV (www.csvabruzzo.it) in un’apposita pagina potranno essere consultate tutte le ulteriori informazioni sulle modalità per entrare in contatto con le organizzazioni firmatarie della campagna e con tutte le altre che promuovono il volontariato ambientale e il volontariato in generale.

Il lavoro è stato realizzato dalle associazioni abruzzesi che si occupano di tutela dell’ambiente e/o del patrimonio ambientale e che hanno aderito all’invito del CSV a lavorare a uno strumento di comunicazione che si facesse portavoce dell’appello comune a fare qualcosa di più in favore del territorio che abitiamo.

Oltre ai rappresentanti del CSV, hanno partecipato alla conferenza stampa i rappresentanti delle associazioni coinvolte nella campagna: Aquile del Parco, Direzione regionale FAI Abruzzo e Molise, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta - coordinamento Abruzzo-Molise), Gruppo volontari Protezione Civile Tempera, Italia Nostra sezione di Teramo, Pro Loco “La Torre”, Legambiente Teramo, Nucleo volontari Protezione Civile san Giovanni Teatino, Rifiuti Zero Abruzzo, Terrae Odv, WWF Abruzzo.

La campagna è stata ideata e realizzata all’interno dei laboratori sulla comunicazione sociale svolti dal CSV Abruzzo e in cui, anche quest’anno, hanno offerto il proprio contributo il copywriter Gabriele Di Donato e l’art director Piero Assenti.

"Ringrazio di cuore tutte le associazioni che hanno lavorato a questa campagna di comunicazione – dichiara il presidente del CSV Abruzzo, Casto Di Bonaventura -. È veramente bello fare esperienza di come sia produttivo lavorare assieme per raggiungere un obiettivo comune. La comunicazione incentra la sua attenzione su piccoli gesti quotidiani, apparentemente di poco conto, ma che educano ad un rapporto diverso con l’ambiente a salvaguardia del creato. Aggiungo che anche in questo ambito il volontariato è presente operando e promuovendo la cura del territorio. Spero che tanti giovani e vogliano avvicinarsi a questo mondo per dare il loro importante contributo al bene comune.”

ASCOLTA QUI IL PRESIDENTE DEL CSV ABRUZZO, CASTO DI BONAVENTURA