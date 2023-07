VIDEO/ IL COMUNE DI TOSSICIA ALL'AVANGUARDIA IN ABRUZZO COME COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE: EDIFICI PUBBLICI E 48 CITTADINI RISPARMIERANNO

Un innovativo progetto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili è stato aggiudicato da parte del Comune di Tossicia, nell’ambito del Programma Next Appennino.

Grazie a questo finanziamento, il Comune metterà in campo al fine di ammodernare e conformare ai nuovi standard sismico-energetici gli edifici pubblici ma ci saranno anche 48 cittadini che usufruiranno di questi vantaggi che comporterà un risparmio anche in bolletta per i residenti di Tossicia.

Il progetto è stato presentato oggi da: Filippo Lucci, Amministratore Unico del COPE, che ha assistito l’Ente comunale nella presentazione del progetto, e dal sindaco di Tossicia, Emanuela Rispoli.

