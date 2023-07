DA OGGI CERTASTAMPA E' LEGGIBILE IN 22 LINGUE DIVERSE



Nella consapevolezza di dover raccontare una società in continuo cambiamento, nella quale le migrazioni stanno rapidamente cambiando il tessuto sociale delle nostre città, con l’affermazione di una reale cultura multietnica, la società certastampa srls, editrice del sito certastampa.it ha varato un ambizioso progetto di integrazione. Da oggi TUTTE LE NOTIZIE DEL SITO sono disponibili in VENTIDUE LINGUE DIVERSE, e più precisamente in Albanese, Arabo, Bosniaco, Catalano, Cinese (tradizionale), Croato, Olandese, Inglese, Filippino, Francese, Tedesco, Giapponese, Coreano, Macedone, Portoghese, Rumeno, Russo. Serbo, Sloveno, Spagnolo, Turco, Ucraino.

Lingue scelte sia tenendo conto di quelle che sono le comunità più numerose in Abruzzo, ma anche di quelle che sono le lingue più parlate al Mondo. Scopo dell’iniziativa, infatti, non è solo quello di consentire ai nuovi italiani di poter avere accesso all’informazione quotidiana nella loro lingua (mentre ovviamente apprendono la nostra), ma anche quello di offrire a chi vive all’estero una possibilità diretta di conoscenza dei fatti della regione nella quale, magari, vivono i parenti emigrati. Grazie ad un menù a tendina, evidenziato da un richiamo in giallo nel sottotestata, il lettore potrà scegliere la propria lingua e, in tempo reale, tutte le notizie pubblicate sul sito cambieranno, comprese quelle dell’archivio.

Il progetto è stato sviluppato anche grazie al supporto del del professor Christian Corsi, e alle utilissime indicazioni dell'assessore al Sociale della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale.

«E’ un progetto al quale teniamo tantissimo - spiega la direttrice, Elisabetta Di Carlo - perché siamo da sempre convinti del ruolo fondamentale dell’informazione, soprattutto nella formazione di una coscienza civica; un cittadino non informato è un cittadino a metà, tanto più se si tratta di un “nuovo” cittadino che deve comprendere la realtà nella quale ha scelto di vivere e lavorare».