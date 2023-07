E' ARRIVATO IL VICARIO DEL PREFETTO: ALBERTO DI GAETANO CON IL NUOVO TEAM DIRIGENZIALE

Il Viceprefetto dott. Alberto Di Gaetano ha assunto oggi l’incarico Vicario del Prefetto di Teramo, subentrando alla dott.ssa Ernesta D’Alessio, trasferita presso la Prefettura di L’Aquila per svolgere presso tale sede l’incarico di Vicario del Prefetto.

Il dott. Di Gaetano proviene dalla Prefettura di Padova dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto del Prefetto, nonché gli incarichi di dirigente dell’Area IV “Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione” e dell’Area V “Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico”.

Laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense e con un Master di II livello in Amministrazione e Governo del Territorio, ha prestato servizio presso le Prefetture di Chieti e Teramo svolgendo, tra gli altri, gli incarichi di Capo di Gabinetto e dirigente delle Aree III “Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio” e IV “Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione”.

Ha inoltre svolto incarichi commissariali in Comuni delle province di Chieti e Teramo e, prima di intraprendere la carriera prefettizia, ha prestato servizio quale Funzionario amministrativo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Prefetto Fabrizio Stelo: “rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Vicario, che saprà certamente mettere al servizio della Prefettura di Teramo le sue indubbie e già apprezzate qualità professionali ed umane.

Ecco così ridefinito il Team dirigenziale della Prefettura di Teramo:

- Vicario del Prefetto, Viceprefetto Dr. Alberto DI GAETANO – Coordinatore della Prefettura U.T.G.;

- Capo di Gabinetto del Prefetto, Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Luana STRIPPOLI – Dirigente del “Gabinetto del Prefetto e della Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico”;

- Viceprefetto Dr.ssa Roberta DI SILVESTRO – Dirigente titolare dell’ “Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale” e Dirigente reggente dell’ “Area IV Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione”;