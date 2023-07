NUOVI RAID DI CINGHIALI ALLE PORTE DI TERAMO, DEVASTATI CAMPI E VIGNE, UN ALLEVATORE: «NON CE LA FACCIAMO PIU'»

Nuovo raid di cinghiali nei campi alle porte della città, nuove devastazioni e nuovo elenco di danni a carico di agricoltori e allevatori, che non ce la fanno più. «Siamo stanchi, anche di fare richieste di risarcimento, perché ci sentiamo dire dalla Regione che per i rimborsi ci vuole un anno e i danni inferiori ai 250 euro non serve neanche denunciarli, perché non avremo rimborsi - spiega un allevatore - ma qui ormai è un continuo. c’è un branco che si aggira per le campagne di contrada San Venanzio, e devasta tutto». Nella notte di sabato, il branco ha attaccato campi di patate e di pomodori, pascoli e frutteti, devastando tutto, “carpando” il terreno, poi ha anche abbattuto un paio di filari di una vigna (foto sotto) e fatto fuggire le pecore di un allevatore, che è stato costretto a cercarle per ore. «Una volta la paura erano i lupi, adesso la vera piaga sono i cinghiali, che sono sempre di più e nessuno fa niente, ci hanno detto di mettere le recinzioni elettrificate, ma costano e sono investimenti che non possiamo sostenere, visti anche tutti i danni che abbiamo subito… è una situazione assurda e nessuno fa niente»