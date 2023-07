VIDEO/ ECCO IL PROGETTO STRATEGICO DELLA FONDAZIONE TERCAS, VOLTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER 10 PERSONE CON DISABILITA'

Un Dossier di Progetto di inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità, promosso dal Comune di Teramo, è stato presentato stamani in Palazzo Melatino nel corso di una Conferenza Stampa convocata dal Presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, cui hanno partecipato: Gianguido D’Alberto, Sindaco del Comune di Teramo, Jessica F. Silvani e Claudia Turolla della Società SINLOC (Sistema Iniziative Locali SpA) che ha fornito assistenza tecnica al Comune di Teramo su incarico della Fondazione Tercas.

All’incontro era presente Enrica Salvatore, Presidente emerito della Fondazione Tercas ed attualmente componente del Consiglio di Amministrazione di SINLOC SpA. “Riconoscere il diritto alle persone con diverse abilità all’inclusione lavorativa” – ha dichiarato ilPresidente Di Sante – vuol dire dare concretezza ai principi sanciti dalla Convenzione dell’ONU, garantendo la piena realizzazione di ogni persona, considerandola ricchezza e dono per la società civile”.

Il Dossier di Progetto, redatto da SINLOC Spa, utile a dare corso a candidature del Progetto Strategico volto all’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità nella Città di Teramo per l’ottenimento di diverse linee di finanziamento, si inserisce in un più ampio Masterplan di riqualificazione del Parco Fluviale del Vezzola e del Lungofiume del Tordino, promosso dal Comune di Teramo, al fine di rendere tale polmone verde maggiormente fruibile e connesso con il resto della città. Il Dossier di Progetto, presentato stamani, prevede che all’interno del Parco siano attivati servizi specifici in un sistema di casette eco-efficienti previsto dal Masterplan di rigenerazione.

Il Dossier di Progetto definisce le funzioni previste all’interno delle sei casette in via di realizzazione secondo quattro linee di servizio:

Dimensione ambientale : una casetta ospiterà un Centro di Educazione Ambientale ;

: una casetta ospiterà un ; Mobilità dolce : è prevista la realizzazione di una Casetta Bikesharing per implementare il servizio appena avviato in Città;

: è prevista la realizzazione di una per implementare il servizio appena avviato in Città; Ristorazione : saranno avviati due Chioschi ristoro ed un Emporio per la vendita di prodotti tipici locali

: saranno avviati due per la vendita di prodotti tipici locali Protagonismo della città: una casetta sarà dedicata alle organizzazioni del Terzo settore come spazio di confronto e base operativa per realizzare eventi all’interno del Parco.

Le funzioni sono state definite dopo un’analisi dei bisogni del contesto territoriale e un’attività di stakeholder engagement con dieci realtà non profit del territorio.

È prevista l’attivazione di una procedura di co-progettazione con le organizzazioni per identificare il soggetto gestore del sistema casette, da configurarsi come un partenariato di organizzazioni del territorioal cui interno vi sia una cooperativa di tipo B che possa mettere a terra l’inclusione lavorativa per persone con disabilità.

Il conto economico realizzato a supporto dell’iniziativa può generare una opportunità lavorativa per almeno 10 persone con disabilità.

ASCOLTA QUI CLAUDIA TUROLLA, TIZIANA DI SANTE, GIANGUIDO D'ALBERTO

Servizio di Eugenia Di Giandomenico