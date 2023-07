COPPA INTERAMNIA, C'E' L'ORDINANZA DI DIVIETO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E LATTINE

Il sindaco ha emanato una Ordinanza con la quale dispone che dal 4 al 15 Luglio prossimi, dalle ore 17:00 fino alle ore 06:00 del giorno successivo, è fatto divieto agli esercizi pubblici di somministrazione e di vendita al dettaglio, di vendere da asporto le bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, ciò in concomitanza con lo svolgimento della 50^ edizione della “Interamnia World Cup”.

Per tutta la durata della manifestazione , è consentita la somministrazione unicamente in bicchieri di plastica o carta; inoltre, gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica, devono procedere alla preventiva apertura degli stessi.

L’Atto sancisce, il divieto di accedere all’area della manifestazione con bottiglie in vetro o lattine, consentendo la sola introduzione di bottiglie di bevande analcoliche in plastica e prive di tappo.

Il provvedimento interessa gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande ubicati in: C.so De Michetti, C.so Cerulli, Piazza Orsini, Via della Verdura, Piazza Martiri della Libertà (compreso l’esercizio Caffè Novecento), Via Mario Capuani, Via Michitilli, Via Carducci, C.so San Giorgio, Via Delfico, Via Irelli, e Via V. Veneto.