RIFIUTI TERROSI ABBANDONATI, DENUNCIATA UN'IMPRESA TERAMANA

Rifiuti terrosi abbandonati invece che riutilizzati sono stati sequestrati nella zona di Melano a Fabriano dai carabinieri forestale di Fabriano

e Genga-Frasassi. In via Chigne i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 300 metri cubi di rifiuti terrosi abbandonati illecitamente in area privata. Rifiuti provenienti da lavori di escavazione per posa in opera di condotte del gas metano effettuati nel mese di novembre 2019 presso un cantiere a Cancelli di Fabriano da un'impresa con sede legale a Pineto (Teramo).

Questi materiali, inizialmente prodotti come terre e rocce da

scavo ai sensi del decreto legislativo 120/2017, da reimpiegarsi

in località Melano di Fabriano per opere di risanamento

ambientale, non sono stati effettivamente riutilizzati dal

produttore come invece dichiarato nella Dau (dichiarazione di

avvenuto riutilizzo), tornando di fatto ad essere rifiuti ai

sensi del d.lgs 152/2006.

Appurata la natura del materiale, congiuntamente all'Arpam di

Ancona, i carabinieri li hanno sequestrati e hanno denunciato

per reati di natura ambientale il rappresentante legale

dell'impresa che aveva eseguito i lavori di escavo.