LAVORO / QUARESIMALE: VIA LIBERA ALLA CIGS PER LA TECLAD

L’Inps anticiperà il trattamento di cassa integrazione straordinaria (Cigs) ai lavoratori della società Teclad di Nereto. Lo comunica l’assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale dopo che il direttore generale del ministero del Lavoro ha firmato il decreto autorizzativo. Il provvedimento riguarderà i 45 dipendenti dello stabilimento, compreso dunque anche i dipendenti dell’altra unità produttiva di Corropoli, fino al 5 aprile 2024. “E una notizia importante – ha commentato l’assessore Quaresimale – che viene incontro alle richieste dei lavoratori fella Teclad che da diversi mesi attendono il pagamento del dovuto. Questo stop nell’erogazione salariale sta generando non pochi problemi ai lavoratori, le cui famiglie sono le prime a pagare questi ritardi”. Nella riunione della settimana scorsa i sindacati hanno chiesto all’assessore Quaresimale un intervento diretto presso il Ministero alla luce del fatto che la società era impossibilitata ad anticipare il trattamento di Cigs in attesa che della chiuusra dell’istruttoria. Da qui la richiesta di un decreto ministeriale. “A questo punto – precisa l’assessore – abbiamo avviato contatti con il ministero e Ministro per capire i margini di movimento. Devo dire la risposta non si è fatta attendere e così è stata autorizzata l’Inps ad anticipare il trattamento di Cigs”.