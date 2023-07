PIAZZA BLINDATA PER IL CONCERTO GRATUITO DI STASERA DI DIODATO, IL COMUNE MANDA LA PEC A POCHE ORE DAL CONCERTO

Tutto pronto per il concerto di Diodato che si esibirà, stasera alle 21, in piazza Martiri all'interno degli eventi della Coppa Interamnina che festeggia i sui 50 anni di vita. Via, come sempre tutti i tavoli dalla piazza e musi storti di alcuni gestori dei bar, quasi rassegnati al fatto che, ad ogni concerto, c'è la ritirata di tavoli e sedie ammucchiate in un angolo. Presenti solo quelli del Des Artistes lungo il corso e quelli del Grande Italia sotto ai portici di Fumo. La pec del comune ha avvisato i bar alle ore 13,58 di oggi quando il personale era già stato assunto e con il cibo già acquistato. Solita cosa direte voi...forse si aggiungiamo noi...ma una organizzazione migliore da parte del comune no? Nella speranza che ci saranno le quasi tremila persone (l'autorizzazione della commissione comunale parla di 3.750 massimo) per un concerto che sarà del tutto gratuito e che ha visto la chiusura della piazza già dalle 17 di oggi ed uno spiegamento di vigilantes esagerato per noi, ma adeguato sicuramente per gli organizzatori. Buon concertone a tutti.